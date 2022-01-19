Лестер — Тоттенхэм: онлайн-трансляция

В 22:30 19.01.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав АПЛ.

Последний матч между собой: «Лестер» — «Тоттенхэм» 2:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лестер» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 1.82.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Лестер — Тоттенхэм.

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