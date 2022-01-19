Хоффенхайм — Фрайбург смотреть онлайн

начнут матч в 22:45 в кубке Германии по футболу, 19.01.2022.

Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Хоффенхайм» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Фрайбург»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Фрайбург». Коэффициент ставки — 2.05.

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