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    Гёзтепе — Сивасспор: прямая трансляция, составы, онлайн счет, видео

    Футбол
    Гёзтепе и Сивасспор начнут матч в 17:00 в чемпионате Турции по футболу, 19.01.2022.

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    Последний матч между собой: «Сивасспор» — «Гёзтепе» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гёзтепе» — «Сивасспор».

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