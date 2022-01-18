Зимбабве — Гвинея. Футбол, в группе B футбольного кубка Африки-2021. 18.01.2022 в 19:00

Последний матч между собой: «Гвинея» — «Зимбабве» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зимбабве» — «Гвинея». Коэффициент ставки — 2.00.
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