Зимбабве — Гвинея. Футбол, в группе B футбольного кубка Африки-2021. 18.01.2022 в 19:00

Зимбабве — Гвинея прямая трансляция 18.01.2022 смотреть онлайн. Зимбабве и Гвинея начнут матч в 19:00, в рамках турнира: в группе B футбольного кубка Африки-2021.

Последний матч между собой: «Гвинея» — «Зимбабве» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зимбабве» — «Гвинея». Коэффициент ставки — 2.00.

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