Тухель: Маунт недоволен, что не попал в старт на матч с «Ман Сити»

Главный тренер «Челси»рассказал, что полузащитникбыл недоволен тем, что не попал в стартовый состав на важный матч АПЛ с «Манчестер Сити» (0:1), сообщает официальный сайт команды.

«Я понимаю его недовольство, это абсолютно нормально, и всё равно это остаётся в рамках характера Мэйсона — доброго, вежливого и уважительного. Так что в этом нет ничего плохого, но, конечно, я понял этот недовольный взгляд.

Он находится в команде, чтобы играть в подобных матчах, но мы просто выбрали быстрых игроков. Мы думали, что могли бы чаще вскрывать их оборону с Хакимом в качестве левоногого футболиста на левом фланге и с Кристианом на правом фланге, поскольку появление Кристиана в штрафной обычно получается чуть более острым, и он чуть более быстрый, чем Мэйсон.

Мне показалось, что Мэйсон находится не в оптимальной зоне, в которой его место не обсуждается, как почти всегда и есть в его случае. Поэтому мы приняли это решение, и периодически такое может происходить. Он недоволен этим, но это не продлится долго, потому что все любят Мэйсона, включая меня», — сказал Тухель.