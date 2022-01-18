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    Семья Мбаппе хочет, чтобы футболист остался в «ПСЖ»

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    Руководство «Пари Сен-Жермен» хочет заключить краткосрочный контракт с нападающим клуба Килианом Мбаппе. Об этом сообщает ESPN.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    В руководстве парижан растёт уверенность, что форвард останется в команде. Члены семьи футболиста обсуждают с руководством «ПСЖ» возможное краткосрочное продление соглашения. Последние переговоры сторон прошли успешно.

    Ранее стало известно, что парижане сделали форварду внушительное предложение, включающее в себя двухлетний контракт на очень выгодных для футболиста условиях. Отмечается, что Килиан Мбаппе и его представители уведомили клуб, что решение о дальнейшем сотрудничестве не будет принято до лета, так как нападающий стремится полностью сосредоточиться на текущем сезоне. В мадридском «Реале» уверены, что Килиан Мбаппе продолжит карьеру в Испании.

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