Коньяспор — Адана Демирспор. Футбол, в турецской футбольной Суперлиге. 18.01.2022 в 20:00

Коньяспор — Адана Демирспор прямая трансляция 18.01.2022 смотреть онлайн. Коньяспор и Адана Демирспор начнут матч в 20:00, в рамках турнира: в турецской футбольной Суперлиге.

Последний матч между собой: «Адана Демирспор» — «Коньяспор» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Коньяспор»).

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