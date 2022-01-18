Ювентус — Сампдория. 18.01.2022 в 23:00.Трансляция онлайн

Матчв Кубке Италии по футболу, 18.01.2022 23:00. Видео трансляция, статистика, ставки и прогнозы, стартовые составы и голы онлайн.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Сампдория» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.17.

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Сампдория» 3:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Ювентус»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Сампдория».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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