Вратарь «Рубина» Коновалов продолжит карьеру в шотландском клубе

Шотландский клуб «Ливингстон» на официальном сайте объявил о переходе голкипера «Рубина»

27-летний футболист присоединится к команде при условии получения международного разрешения на работу. Контракт Коновалова с «Ливингстоном» рассчитан на полтора года с возможностью продления ещё на сезон.

В составе «Рубина» Коновалов выступал с 2018 года. За это время воспитанник «Спартака» сыграл в 20 матчах и пропустил 19 мячей. Ранее он уходил в аренду в «Урал».

«Ливингстон» занимает восьмое место (из 12) в турнирной таблице чемпионата Шотландии. В этом сезоне команда набрала 20 очков в 20 матчах: пять побед, пять ничьих и 10 поражений.