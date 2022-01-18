Газишехир — Йени Малатьяспор. Футбол, в турецской футбольной Суперлиге. 18.01.2022 в 17:00

Смотрите прямую трансляцию матча Газишехир — Йени Малатьяспор онлайн: счет, авторы голов, составы, статистика и коэффициенты. Онлайн трансляция. 18.01.2022 в 17:00.

Последний матч между собой: «Йени Малатьяспор» — «Газишехир» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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