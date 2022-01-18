Габон — Марокко. Футбол, в группе C футбольного кубка Африки-2021. 18.01.2022 в 22:00. Статистика, прогноз, коэффициенты, трансляция онлайн

Габон и Марокко начнут матч в 22:00 в группе C футбольного кубка Африки-2021, 18.01.2022.

Последний матч между собой: «Марокко» — «Габон» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Марокко»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Габон» — «Марокко». Коэффициент ставки — 2.02.

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