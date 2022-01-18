Фулхэм — Бирмингем Сити. 18.01.2022 в 22:45

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фулхэм» — «Бирмингем Сити». Коэффициент ставки — 2.50.
Последний матч между собой: «Бирмингем Сити» — «Фулхэм» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Фулхэм»).
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