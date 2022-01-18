Фатих Карагюмрюк — Бешикташ. Футбол, в Суперлиге Турции. 18.01.2022 в 20:00. Статистика, прогноз, коэффициенты, трансляция онлайн

Матч Фатих Карагюмрюк — Бешикташ. Футбол, в Суперлиге Турции, 18.01.2022 20:00. Онлайн видео трансляция, статистика, стартовые составы, голы, новости, ставки и прогнозы. Бесплатный прямой эфир после регистрации.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фатих Карагюмрюк» — «Бешикташ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.78.

Последний матч между собой: «Бешикташ» — «Фатих Карагюмрюк» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фатих Карагюмрюк»).

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