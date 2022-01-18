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    Рангник: С Марсьялем состоялся личный разговор. Всё улажено

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию с форвардом команды Антони Марсьялем, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Антони Марсьяль
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    Антони Марсьяль

    «В воскресенье у меня был разговор с Антони, личный разговор о том, что произошло и как я вижу всю ситуацию. Теперь всё улажено», — сказал Рангник.

    Ранее Рангник заявил, что Марсьяль не хотел быть в заявке на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:2). Француз ответил, что это не так: «Никогда не откажусь сыграть матч за "Манчестер Юнайтед". Я здесь уже семь лет, и я никогда не проявлял неуважения к клубу и болельщикам». Позже сообщалось, что немца неправильно поняли, и он говорил не о нежелании, а о том, что Марсьяль «не чувствует, что сможет сыграть».

    «Манчестер Юнайтед» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав за 20 туров 32 очка.

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