Рангник: С Марсьялем состоялся личный разговор. Всё улажено

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал ситуацию с форвардом команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«В воскресенье у меня был разговор с Антони, личный разговор о том, что произошло и как я вижу всю ситуацию. Теперь всё улажено», — сказал Рангник.

Ранее Рангник заявил, что Марсьяль не хотел быть в заявке на матч 22-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (2:2). Француз ответил, что это не так: «Никогда не откажусь сыграть матч за "Манчестер Юнайтед". Я здесь уже семь лет, и я никогда не проявлял неуважения к клубу и болельщикам». Позже сообщалось, что немца неправильно поняли, и он говорил не о нежелании, а о том, что Марсьяль «не чувствует, что сможет сыграть».

«Манчестер Юнайтед» занимает 7-ю строчку турнирной таблицы АПЛ набрав за 20 туров 32 очка.