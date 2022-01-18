Нарулы Алип — о сборах с «Зенитом»: Никогда так не тренировался

Защитник из Казахстана, который находится на просмотре в «Зените», рассказал, как проходит его адаптация в клубе.

«Зенит» — это большой клуб. В Казахстане его знаю как большого гранда футбола, выступающего в Европе и известного во всем мире. Команда, которая играет на высшем уровне.

«Зенит» — это высокий уровень, поэтому тренировки проходят в высоком темпе. Очень интересно. В день по две тренировки. Если честно, то я никогда так не тренировался. Все очень интересно и в новинку для меня.

Команда очень тепло встретила, на первой же тренировке организовала коридор. Дзюба, Азмун и Оздоев оказали хорошую поддержку. Потом начал общаться с молодыми игроками«, — сказал Алып в интервью клубному YouTube-каналу.

Дебютный матч за "Зенит" Алип может провести 19 января. В рамках сбора в Дубае (ОАЭ) чемпион России сыграет с "Эмирейтс" из Рас-эль-Хаймы.