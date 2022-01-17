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    Карпин: В «Спартаке» у меня в голове жила романтика идей Гвардиолы

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал про свой опыт работы в московском «Спартаке», сообщает Sports.ru.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    — Было понимание, что в «Спартаке» должен быть спартаковский футбол, философия, владение мячом. После «Спартака» была «Мальорка» — там играли 4-4-2. В «Торпедо» Армавир — 5-3-2. То есть уже не было такого, что команда Карпина должна играть в тики-таку. В «Спартаке» мы пытались это делать, в «Мальорке» — уже нет, в «Торпедо» — естественно, нет, в «Ростове» поначалу — тоже не пытались.

    Поэтому нет такого, что команда Карпина должна играть, как у Гвардиолы. Не могу сказать, что в моей голове произошел переход. В «Торпедо» от Гвардиолы я к кому перешел? К Курбану Бердыеву, 5-3-2?

    В «Спартаке», отталкиваясь от футболистов, у меня в голове жила романтика идей Гвардиолы. Но для того, чтобы играть так, как играла «Барса», нужны, например, такие крайние защитники, как Жорди Альба и Дани Алвес. Речь не про подключения, а про работу с мячом.

    Более вертикальный футбол, клопповский, в «Ростове» приносил хороший результат, — сказал Карпин.

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