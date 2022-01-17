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    Стал известен состав «Спартака» на сбор в Дубае

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    Футболисты и тренеры московского «Спартака» в понедельник отправились в Дубай (ОАЭ) на первый зимний сбор, сообщается на официальном сайте клуба.

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    Подготовка «Спартака» к возобновлению сезона будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут в Дубае.

    Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли взял в ОАЭ 31 игрока:

    вратари — Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов;

    защитники — Айртон, Илья Гапонов, Артём Гуца, Георгий Джикия, Самуэль Жиго (француз присоединится к команде позже из-за простуды), Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

    полузащитники — Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич;

    нападающие — Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.

    В ОАЭ «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра против словацкого «Слована», 2 февраля — против латвийской «Риги», 5-го — против малайзийского «Джохора», а 8-го — против «Урала». Все матчи начнутся в 17:00 по местному времени (в 16:00 по московскому).

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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