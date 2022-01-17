Стал известен состав «Спартака» на сбор в Дубае

Футболисты и тренеры московскогов понедельник отправились в Дубай (ОАЭ) на первый зимний сбор, сообщается на официальном сайте клуба.

Подготовка «Спартака» к возобновлению сезона будет разбита на два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора пройдут в Дубае.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли взял в ОАЭ 31 игрока:

вратари — Михаил Волков, Александр Максименко, Даниил Марков, Илья Свинов, Александр Селихов;

защитники — Айртон, Илья Гапонов, Артём Гуца, Георгий Джикия, Самуэль Жиго (француз присоединится к команде позже из-за простуды), Леон Классен, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

полузащитники — Зелимхан Бакаев, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Дмитрий Маркитесов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс, Даниил Хлусевич;

нападающие — Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Владислав Шитов.

В ОАЭ «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. 28 января состоится игра против словацкого «Слована», 2 февраля — против латвийской «Риги», 5-го — против малайзийского «Джохора», а 8-го — против «Урала». Все матчи начнутся в 17:00 по местному времени (в 16:00 по московскому).

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.