«Зенит» и «Ювентус» провели очередные переговоры о трансфере Азмуна

Нападающий «Зенита»всё ещё может оказаться в «Ювентусе», сообщает Tuttosport.

Клубы вновь провели переговоры, которые продолжались на протяжении последних нескольких часов. Отмечается, что между сторонами по-прежнему присутствует некоторая дистанция. «Зенит» настаивает на трансфере за € 5 млн, а «Ювентус» предлагает закрыть сделку за € 1 млн плюс € 2 млн в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона. Нападающий выступает за санкт-петербургский «Зенит» с января 2019 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Азмуну со стороны французского «Лиона» и английского «Ньюкасл Юнайтед».