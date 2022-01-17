Милан — Специя прямая трансляция 17.01.2022, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Специя» — «Милан» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Милан»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Специя» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Специя».

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