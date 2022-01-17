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    Милан — Специя прямая трансляция 17.01.2022, смотреть онлайн

    Милан — Специя: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Серия A Милан Специя Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:30 начнётся прямая трансляция матча «Милан» — «Специя» в чемпионате Италии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Специя» — «Милан» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Милан»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Специя» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.06.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Специя».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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