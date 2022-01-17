Игнатов: «Зенит» не так далеко. Нельзя думать, что «Спартаку» его не достать

Полузащитник «Спартака»считает, что клуб по-прежнему может догнать «Зенит» в турнирной таблице чемпионата России, сообщает Чемпионат.

«Против "Рубина" в первом туре имели большое преимущество, но мы не забили, а они — смогли. На предсезонке всё залетало, была уверенность. А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не всё получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. Вера у нас есть, "Спартак" не сдаётся.

"Зенит" не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Всё получится, всё возможно, все команды будут ещё ошибаться и не раз. Конечно, в Питере классные футболисты, качественные легионеры. Но такой большой разницы нет. "Зенит" берёт стабильностью, а у нас всё волнами — и если это исправим, будет намного лучше. В первой части сезона у нас было много травм — это тоже мешало. Надеюсь, чёрная полоса закончилась», — рассказал Игнатов.

Московский «Спартак» после 18 туров РПЛ занимает девятую строчку турнирной таблицы с 23 очками. «Зенит» — лидер соревнований (38).