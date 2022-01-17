Кабо-Верде — Камерун: смотреть онлайн трансляцию 17.01.2022

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кабо-Верде» — «Камерун». Коэффициент ставки — 2.17.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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