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    Кабо-Верде — Камерун: смотреть онлайн трансляцию 17.01.2022

    Кабо-Верде — Камерун: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Кубок Африки-2021 Сборная Камеруна Календарь Кубка Африки
    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Кабо-Верде» — «Камерун» в группе A футбольного кубка Африки-2021.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кабо-Верде» — «Камерун». Коэффициент ставки — 2.17.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кабо-Верде — Камерун.

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