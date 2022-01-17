Вейналдум перешел в «ПСЖ», а не в «Барсу» не из-за денег

Стало известно, почему полузащитниклетом прошлого года перешел в «ПСЖ», а не в «Барселону».

Футболист подписал контракт с французским клубом, а не с «Барселоной» не из-за денег. В «Барсе» он бы зарабатывал на 1 миллион евро меньше, чем в «ПСЖ», — это незначительная разница на таком уровне.

Сам Вейналдум называет причиной то, что он устал ждать завершения переговоров с «Барселоной».

По информации Mundo Deportivo, главной причиной послужил скептицизм руководства каталонцев по отношению к подписанию игрока. Переговоры полностью остановились.

В этом сезоне Лиги 1 Вейналдум провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.