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    «Ювентус» решил отозвать предложение по новому контракту Дибалы

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    Руководство «Ювентуса» отозвало предложение о новом контракте для форварда Пауло Дибалы, сообщает Sky Sport Italia.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    По данным источника, туринский клуб хочет снизить оклад игрока. В команде уверены, что до закрытия зимнего трансферного окна ему не поступит больше выгодных предложений.

    Текущее соглашение Дибалы с туринцами истекает в июне нынешнего года. Несколько месяцев назад 28-летний аргентинец договорился о продлении контракта с зарплатой в восемь миллионов евро в год плюс два миллиона евро потенциальных бонусов за результативность.

    В текущем сезоне Дибала забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за «Ювентус».

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