«Ювентус» решил отозвать предложение по новому контракту Дибалы

Руководство «Ювентуса» отозвало предложение о новом контракте для форварда, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, туринский клуб хочет снизить оклад игрока. В команде уверены, что до закрытия зимнего трансферного окна ему не поступит больше выгодных предложений.

Текущее соглашение Дибалы с туринцами истекает в июне нынешнего года. Несколько месяцев назад 28-летний аргентинец договорился о продлении контракта с зарплатой в восемь миллионов евро в год плюс два миллиона евро потенциальных бонусов за результативность.

В текущем сезоне Дибала забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за «Ювентус».