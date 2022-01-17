Аспиликуэта: «Челси» нужно снова ринуться в бой

Капитан «Челси»поделился мыслями о борьбе за титул в АПЛ, сообщает официальный сайт команды.

В прошлом туре АПЛ «Челси» проиграл «Манчестер Сити» (0:1), который занимает первое место в таблице.

«После матча стало труднее, чем было до матча. Мы отставали на 10 очков, могли сократить отрыв до семи, и даже если разрыв бы остался, он был бы меньше, но теперь мы отстаём на 13 очков, и ситуация стала сложнее.

Мы не можем зацикливаться. Нужно постоянно побеждать, быть надёжными, забивать голы, если мы хотим набрать обороты.

Это первое и основное, во вторник во время сложной встречи с "Брайтоном" нужно побеждать, побеждать на выезде. У нас напряженный график, мы не останавливаемся, нужно восстановиться и снова ринуться в бой», — сказал Аспиликуэта.