Болонья — Наполи прямая трансляция 17.01.2022, смотреть онлайн

В 20:30 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Наполи» — «Болонья» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Болонья — Наполи.

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