Вест Хэм — Лидс прямая трансляция 16.01.2022, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английской футбольной Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Вест Хэм» — «Лидс» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Лидс». Коэффициент ставки — 2.12.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вест Хэм»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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