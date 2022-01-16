Труа — Лион прямая трансляция 16.01.2022, смотреть онлайн

В 19:05 начнётся прямая трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Лион» — «Труа» 3:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Лион»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Труа» — «Лион». Коэффициент ставки — 2.06.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Труа» — «Лион».

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