Страсбург — Монпелье прямая трансляция 16.01.2022, смотреть онлайн

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Монпелье» — «Страсбург» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Страсбург» — «Монпелье». Коэффициент ставки — 3.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Монпелье»).

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