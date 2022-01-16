Сассуоло — Верона прямая трансляция 16.01.2022, смотреть онлайн

В 14:30 начнётся прямая трансляция матчав Серии А.

Последний матч между собой: «Верона» — «Сассуоло» 2:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Верона»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сассуоло» — «Верона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.26.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» — «Верона».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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