Марсель — Лилль прямая трансляция 16.01.2022, смотреть онлайн

Последний матч между собой: «Лилль» — «Марсель» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Марсель» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.81.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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