Лорьян — Анже: смотреть онлайн трансляцию 16.01.2022

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчаво французской Лиге 1.

Последний матч между собой: «Анже» — «Лорьян» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Лорьян»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лорьян» — «Анже» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00.

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