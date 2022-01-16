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    Все новости спорта

    Ливерпуль — Брентфорд: смотреть онлайн трансляцию 16.01.2022

    Ливерпуль — Брентфорд: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

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    В 17:00 начнётся прямая трансляция матча «Ливерпуль» — «Брентфорд» в английской Премьер-лиге.

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    Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Ливерпуль» 3:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ливерпуль»).

    Календарь и таблица АПЛ

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брентфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брентфорд».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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