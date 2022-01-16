Гамбия — Мали прямая трансляция 16.01.2022, смотреть онлайн

В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F футбольного кубка Африки-2021.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гамбия» — «Мали» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Гамбия»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Гамбия — Мали.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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