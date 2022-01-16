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    Павар: «Бавария» не боится ни «Реала», ни «ПСЖ»

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    Защитник «Баварии» Бенжамен Павар отметил серьёзный настрой мюнхенского клуба на борьбу за победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

    Бенжамен Павар
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    Бенжамен Павар

    «Мы никого не боимся. Мы — "Бавария", одна из лучших команд в мире. Мы не боимся ни "Реала", ни "ПСЖ", — приводит слова Павара Telefoot.

    В 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 "Бавария" сыграет с "Ред Булл Зальцбург". Первая встреча команд пройдёт 16 февраля в Вальс-Зиценхайме (Австрия). Ответная игра состоится 8 марта в Мюнхене (Германия).

    Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — лондонский "Челси". "Бавария" в последний раз выигрывала Лигу чемпионов УЕФА в 2020 году. В финале того турнира мюнхенцы одолели "Пари Сен-Жермен" со счётом 1:0.

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