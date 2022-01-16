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    Аталанта — Интер прямая трансляция 16.01.2022, смотреть онлайн

    Аталанта — Интер: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Аталанта Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Аталанта» — «Интер» в итальянской Серии А.

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    Последний матч между собой: «Интер» — «Аталанта» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Аталанта»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Интер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.52.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Аталанта» — «Интер».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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