Алжир — Экваториальная Гвинея прямая трансляция 16.01.2022, смотреть онлайн

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе E футбольного кубка Африки-2021.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алжир» — «Экваториальная Гвинея» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.12.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Алжир»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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