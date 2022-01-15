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    Ювентус — Удинезе: смотреть онлайн трансляцию 15.01.2022

    Ювентус — Удинезе: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Серия A Ювентус Удинезе Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Ювентус» — «Удинезе» в Серии А.

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    Последний матч между собой: «Удинезе» — «Ювентус» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Удинезе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.22.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Ювентус»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ювентус — Удинезе.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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