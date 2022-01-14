Боруссия Д — Фрайбург прямая трансляция 14.01.2022, смотреть онлайн

В 22:30 начнётся онлайн-трансляция матчав футбольной Бундеслиге.

Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Боруссия Д» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия Д» — «Фрайбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.31.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Боруссия Д»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Боруссия Д — Фрайбург.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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