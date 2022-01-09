Тоттенхэм — Моркам: смотреть онлайн трансляцию 09.01.2022

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав кубке Англии по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Тоттенхэм»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Моркам». Коэффициент ставки — 1.76.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Моркам».

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