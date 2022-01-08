Порт Вейл — Брентфорд: смотреть онлайн трансляцию 08.01.2022

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Порт Вейл» — «Брентфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Брентфорд»).

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Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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