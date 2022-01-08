Йовил Таун — Борнмут: смотреть онлайн трансляцию 08.01.2022

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Йовил Таун» — «Борнмут» 1:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Борнмут»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Йовил Таун» — «Борнмут». Коэффициент ставки — 2.05.

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