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    Лукаку извинился за интервью: Сделаю все, чтобы вернуть доверие фанатов «Челси»

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    Форвард «Челси» Ромелу Лукаку принес извинения в связи с недавним интервью, в котором он выразил недовольство своей ролью в лондонской команде, а также заявил, что жалеет об уходе из миланского «Интера».

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «Я прошу прощения у болельщиков за то, что огорчил их. Ребята, вы знаете, что я с связан с клубом с подросткового возраста, поэтому я прекрасно понимаю, что вы расстроены.

    Разумеется, теперь мне нужно приложить все усилия для того, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу, усердно работая на тренировках и во время матчей, отдавая все силы ради победы.

    Также я прошу прощения у тренера, у партнеров, у руководства, поскольку считаю, что мои комментарии последовали в неподходящий момент.

    Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать все, чтобы мы начали выигрывать матчи, а я демонстрировал свою лучшую игру», — сказал Лукаку.

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