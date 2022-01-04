Лукаку извинился за интервью: Сделаю все, чтобы вернуть доверие фанатов «Челси»

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
«Я прошу прощения у болельщиков за то, что огорчил их. Ребята, вы знаете, что я с связан с клубом с подросткового возраста, поэтому я прекрасно понимаю, что вы расстроены.
Разумеется, теперь мне нужно приложить все усилия для того, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу, усердно работая на тренировках и во время матчей, отдавая все силы ради победы.
Также я прошу прощения у тренера, у партнеров, у руководства, поскольку считаю, что мои комментарии последовали в неподходящий момент.
Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать все, чтобы мы начали выигрывать матчи, а я демонстрировал свою лучшую игру», — сказал Лукаку.
A message from Romelu.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022