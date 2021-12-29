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    Селихов — лучший игрок «Спартака» в декабре

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    Голкипер московского футбольного клуба «Спартак» Александр Селихов признан лучшим игроком команды в декабре 2021 года, сообщает официальный сайт клуба.

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    Болельщики «Спартака» выбирали MVP декабря из пяти футболистов «красно-белых». Среди претендентов на звание лучшего игрока декабря были Селихов, а также полузащитники Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Виктор Мозес и Квинси Промес. Селихов набрал 80% голосов в голосовании болельщиков и второй месяц подряд завоевал титул лучшего футболиста. Вторым стал Виктор Мозес (10%), третьим — Зелимхан Бакаев (7%).

    В декабре Селихов принял участие в трех матчах и пропустил четыре мяча. В одном из них он сыграл на «ноль» — это была гостевая встреча заключительного тура группового этапа Лиги Европы против польской «Легии». «Спартак» одержал победу со счетом 1:0, а Селихов отразил пенальти в компенсированное время. Благодаря этому «Спартак» вышел в плей-офф турнира с первого места.

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