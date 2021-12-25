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    Кан хочет введения потолка зарплат

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    Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал идею введения потолка зарплат в футболе.

    Оливер Кан
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    Оливер Кан

    «Мы хотим введения потолка зарплат, то есть некой суммы, которую клуб максимально может потратить на зарплаты игроков. Клубы нужно ограничить в том, чтобы они тратили на зарплаты не более 60-70% своей прибыли.

    Но обе этих меры будут бесполезны без третьего пункта: штрафы должны быть действительно крупными и действительно применяться, даже к большим клубам. В конце концов, мы лишь хотим контролировать расходы в мировом футболе», — приводит слова Кана Tuttomercatoweb.

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