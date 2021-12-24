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    «Не новогодний клип». Футболисты «Рубина» и Слуцкий спели легендарную песню Last Christmas

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    «Рубин» специально к предстоящим праздником представил видео под названием «Не новогодний клип», в котором футболисты и главный тренер команды Леонид Слуцкий на разных языках исполняют знаменитую песню Last Christmas.

    Футболисты «Рубина» и Леонид Слуцкий исполнили легендарную песню Last Christmas
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    Футболисты «Рубина» и Леонид Слуцкий исполнили легендарную песню Last Christmas

    «Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки — рывок с девятого места на четвёртое и долгожданное возвращение в Еврокубки. Но… вторая половина вышла ещеболее поучительной.

    Любое поражение влечёт за собой череду испытаний, лишь пройдя которые можно повернуть игру в свою пользу. Самое сложное испытание — это не сдаться, когда что-то идёт не так. Лишь продолжая работать над собой, можно в конечном итоге стать сильнее. А самое главное, не забывать, что лишь вместе мы сможем справиться со всеми неудачами, потому что нет ничего важнее, чем поддержка тех, кто всегда рядом с тобой — и в радости, и в горе!

    С наступающими праздниками, друзья! Спасибо, что вы с нами!», — говорится в сообщении «Рубина».

    «Не новогодний клип» от «Рубина»
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