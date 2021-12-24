«Не новогодний клип». Футболисты «Рубина» и Слуцкий спели легендарную песню Last Christmas

специально к предстоящим праздником представил видео под названием «Не новогодний клип», в котором футболисты и главный тренер командына разных языках исполняют знаменитую песню Last Christmas.

«Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки — рывок с девятого места на четвёртое и долгожданное возвращение в Еврокубки. Но… вторая половина вышла ещеболее поучительной.

Любое поражение влечёт за собой череду испытаний, лишь пройдя которые можно повернуть игру в свою пользу. Самое сложное испытание — это не сдаться, когда что-то идёт не так. Лишь продолжая работать над собой, можно в конечном итоге стать сильнее. А самое главное, не забывать, что лишь вместе мы сможем справиться со всеми неудачами, потому что нет ничего важнее, чем поддержка тех, кто всегда рядом с тобой — и в радости, и в горе!

С наступающими праздниками, друзья! Спасибо, что вы с нами!», — говорится в сообщении «Рубина».