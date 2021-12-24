«Нижний Новгород» интересуется двумя игроками «Зенита»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал, что клуб заинтересован в приобретении двух футболистов санкт-петербургского «Зенита» —, сообщает Чемпионат.

«Мы делаем предложения многим клубам по возможности аренды и развитию молодых футболистов. Что касается Одоевского и Кравцова, думаю, они помогут "Нижнему Новгороду". Это перспективные и интересные ребята. Предложения "Зениту" пока не делали. Мы заинтересованы и ведём переговоры», — сказал Измайлов.

На зимнюю паузу «Нижний Новгород» ушел на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ набрав 19 очков. А «Зенит» занимает первую строчку в чемпионате — в их активе 38 очков.