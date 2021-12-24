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    Левандовски занял первое место в списке 100 лучших футболистов года от The Guardian

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    Издание The Guardian опубликовало список из 100 лучших игроков года. Первое место занял польский форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Второе место отдали игроку ПСЖ Лионелю Месси. Третью строчку занял форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах.

    В десятке оказались: Карим Бензема («Реал», 4 место), Жоржиньо («Челси», 5 место), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 6 место), Эрлин Холанн («Боруссия» Дортмунд, 7 место), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 8 место), Н'Голо Канте («Челси» 9 место) и Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», 10 место).

    Отметим, что Левандовски второй год подряд занимает первое место в списке этого издания.

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