Левандовски занял первое место в списке 100 лучших футболистов года от The Guardian

Роберт Левандовски Фото: globallookpress.com
Второе место отдали игроку ПСЖ Лионелю Месси. Третью строчку занял форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах.
В десятке оказались: Карим Бензема («Реал», 4 место), Жоржиньо («Челси», 5 место), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 6 место), Эрлин Холанн («Боруссия» Дортмунд, 7 место), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 8 место), Н'Голо Канте («Челси» 9 место) и Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», 10 место).
Отметим, что Левандовски второй год подряд занимает первое место в списке этого издания.