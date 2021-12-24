Конте о Кейне: Он счастлив в клубе

Главный тренер «Тоттенхэма»заявил, что нападающий «шпор»чувствует себя счастливым в клубе, сообщает Sky Sports.

«Харри показал мне, что он полностью вовлечен в проект "Тоттенхэма". Я вижу его каждый день, вижу, что он счастлив. Он является лидером на тренировках и в раздевалке. Я доволен тем, что вижу каждый день на нашей базе», — сказал Конте.

В сезоне-2021/22 Кейн провел 22 матча за лондонский клуб, на его счету 9 голов и 2 результативных передачи. Летом нынешнего года сообщалось, что 28-летний англичанин мог продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», однако футболист остался в «Тоттенхэме».