«Это неправда». Камоцци опроверг информацию об уходе из «Спартака»

Франко Камоцци Фото: tuttomercatoweb.com
«Эта информация — неправда», — приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что после назначения Луки Каттани на пост спортивного директора «Спартака» Камоцци посчитал, что ему больше нечего делать в клубе, и принял решение об уходе.
Напомним, пост главного тренера «Спартака» занял итальянец Паоло Ваноли, а спортивным директором клуба стал его соотечественник Лука Каттани.
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.