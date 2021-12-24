«Это неправда». Камоцци опроверг информацию об уходе из «Спартака»

Советник владельца «Спартака»и Заремы Салиховойопроверг информацию о своем уходе из клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Франко Камоцци Фото: tuttomercatoweb.com

«Эта информация — неправда», — приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что после назначения Луки Каттани на пост спортивного директора «Спартака» Камоцци посчитал, что ему больше нечего делать в клубе, и принял решение об уходе.

Напомним, пост главного тренера «Спартака» занял итальянец Паоло Ваноли, а спортивным директором клуба стал его соотечественник Лука Каттани.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.