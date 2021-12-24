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    «Это неправда». Камоцци опроверг информацию об уходе из «Спартака»

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    Советник владельца «Спартака» Леонида Федуна и Заремы Салиховой Франко Камоцци опроверг информацию о своем уходе из клуба.

    Франко Камоцци
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    Франко Камоцци

    «Эта информация — неправда», — приводит слова итальянца «Спорт-Экспресс».

    Ранее сообщалось, что после назначения Луки Каттани на пост спортивного директора «Спартака» Камоцци посчитал, что ему больше нечего делать в клубе, и принял решение об уходе.

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    • Напомним, пост главного тренера «Спартака» занял итальянец Паоло Ваноли, а спортивным директором клуба стал его соотечественник Лука Каттани.

    «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров.

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