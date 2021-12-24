Эррера о Месси: Мы уже видели лучшую версию Лео

Полузащитник «ПСЖ»поделился мнением о форварде команды, сообщает Эррера Mundo Deportivo.

«Мы уже видели лучшую версию Лео — в домашнем матче против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Я думаю, что это в том числе и наша ответственность — тех, кто его окружает. Нам нужно создать все условия, чтобы извлечь из него максимальную пользу. Обычно нам, большинству землян, приходится адаптироваться к новым условиям. Сейчас все наоборот, потому что мы говорим о лучшем футболисте в истории». — сказал Эррера.

Мессии в сезоне-2021/22 сыграл за «ПСЖ» 16 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.